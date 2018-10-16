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"Умные" часы Apple Watch 4 предотвратят переедание

"Умные" часы Apple Watch 4 помогут предотвратить переедание, сообщили представители "яблочной" компании. Разработчики планируют уделить особое внимание исследованиям реакции организма на переедание и пищевые расстройства. В результате инновационный гаджет поможет предотвращать данные явления, своевременно предупреждая владельца о возможном риске, сообщает канал CNBC.

"Умные" часы Apple Watch 4 предотвратят переедание

Исследователи из Университета Северной Каролины планируют провести специализированные опыты на 1000 добровольцев. Каждому из участников эксперимента будут выделены Apple Watch Series 4. По ходу исследования часы будут считывать данные о сердцебиении людей, на основе которых ученые планируют сделать важные выводы о переедании, чтобы предотвращать возникновение булимии.

Исследователи надеются выявить, какой именно фактор является показателем приближающегося пищевого расстройства. По мнению профессиональных врачей Apple Watch хоть и является чрезвычайно полезным девайсом, едва ли способен конкурировать с полноценным медицинским оборудованием в отношении обнаружения и предотвращения пищевых расстройств.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 04:00

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