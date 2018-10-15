Анастасия Ендальцева и Ирина Пинчук устроили на Острове любви драку
Зрители телепроекта «Дом-2» уже давно называют Анастасию Ендальцеву «склочной бабой», поскольку в периметре не бывает и дня, чтобы эта девушка не устроила с кем-то скандал или даже драку.
Так, к примеру, всего несколько дней назад Настя поссорилась с Майей Донцовой и Алексеем Купиным, кидаясь на них с кулаками. Потом она подралась с Ириной Горловской из-за испорченного свидания с Захаром Саленко. А теперь на Острове любви произошла потасовка и с Ириной Пинчук.
На своей странице в социальной сети Instagram Ира вышла в прямой эфир с разбитой губой и поцарапанным лицом, пообещав поклонникам, что в понедельник сейшельский выпуск будет очень жарким.
Алексей Купин, поддерживающий с Пинчук хорошие отношения, также рассказал, что между ней и Ендальцевой произошла ужасная драка, спровоцировала которую именно Настя, пытаясь отстоять свою симпатию к Захару.
Стоит отметить, что пару дней назад Ира очень сильно насолила своей сопернице, опубликовав в микроблоге ролик с ее неудачными фотографиями. Она прекрасно знала, что Ендальцева считает себя самой красивой девушкой на проекте, а потому ударила по самому больному, чем только усилила ее неприязнь к своей персоне.
Так, к примеру, всего несколько дней назад Настя поссорилась с Майей Донцовой и Алексеем Купиным, кидаясь на них с кулаками. Потом она подралась с Ириной Горловской из-за испорченного свидания с Захаром Саленко. А теперь на Острове любви произошла потасовка и с Ириной Пинчук.
На своей странице в социальной сети Instagram Ира вышла в прямой эфир с разбитой губой и поцарапанным лицом, пообещав поклонникам, что в понедельник сейшельский выпуск будет очень жарким.
Алексей Купин, поддерживающий с Пинчук хорошие отношения, также рассказал, что между ней и Ендальцевой произошла ужасная драка, спровоцировала которую именно Настя, пытаясь отстоять свою симпатию к Захару.
Стоит отметить, что пару дней назад Ира очень сильно насолила своей сопернице, опубликовав в микроблоге ролик с ее неудачными фотографиями. Она прекрасно знала, что Ендальцева считает себя самой красивой девушкой на проекте, а потому ударила по самому больному, чем только усилила ее неприязнь к своей персоне.