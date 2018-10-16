В диетических добавках нашли вредные для здоровья засекреченные препараты





Научные сотрудники изучили состав диетических добавок, на которых при продаже на этикетках указаны исключительно травы и витамины. На самом деле большинство производителей не пишут об экспериментальных химикатах и «секретных» лекарственных средствах. Специалисты за время наблюдения в период с 2007 по 2016 год выявили 750 единиц товаров, в которых содержатся стероиды, антидепрессанты, анаболики и другие запрещённые препараты. При этом в состав более 20 процентов добавок входили несанкционированные вещества.В результате специалисты выяснили, что употребление подобной продукции может стать причиной развития различных заболеваний. В США из-за диетических добавок было госпитализировано около 2 тысяч человек.