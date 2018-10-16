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В диетических добавках нашли вредные для здоровья засекреченные препараты

Эксперты нашли в диетических добавках опасные компоненты. Как сообщает Science Alert, в подобной продукции содержится большое количество скрытых лекарственных препаратов, угрожающих здоровью.

В диетических добавках нашли вредные для здоровья засекреченные препараты

Научные сотрудники изучили состав диетических добавок, на которых при продаже на этикетках указаны исключительно травы и витамины. На самом деле большинство производителей не пишут об экспериментальных химикатах и «секретных» лекарственных средствах. Специалисты за время наблюдения в период с 2007 по 2016 год выявили 750 единиц товаров, в которых содержатся стероиды, антидепрессанты, анаболики и другие запрещённые препараты. При этом в состав более 20 процентов добавок входили несанкционированные вещества.

В результате специалисты выяснили, что употребление подобной продукции может стать причиной развития различных заболеваний. В США из-за диетических добавок было госпитализировано около 2 тысяч человек.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 02:00

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