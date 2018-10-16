АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов
EUR 76.05 USD 65.75
Курс валют на 16.10.2018

Презентован камерофон Huawei Enjoy 9 Plus с кожаной задней панелью

В Сети была замечена утечка информации касательно нового смартфона Huawei Enjoy Maх. Мобильное устройство, выход которого намечен на 15 октября, будет оснащен задней панелью с кожаной отделкой.

Презентован камерофон Huawei Enjoy 9 Plus с кожаной задней панелью

Смартфон, по словам экспертов, напоминает модель предыдущего поколения в плане характеристик, однако, имеет довольно существенные отличия во внешнем виде. Новинка будет обладать монитором с диагональю в 7,12 дюйма, а его размер его на текущий момент остается неизвестным. В большинстве современных смартфонах используется стекло, в качестве материала задней панели и определенное количество пользователей это не одобряет. Новый Huawei Enjoy Maх будет обладать кожаной отделкой, как в некоторых моделях Honor.

Сообщается, что новинка будет выпускаться в нескольких цветовых расцветках, среди которых Magic Night Black, Sky White и Amber Brown. Смартфон можно приобрести по цене 245$.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Презентован камерофон Huawei Enjoy 9 Plus с
Ученые доказали распространение инопланетян по
Размеры флагмана Samsung Galaxy Note10 будут
Гиперкар McLaren Speedtail представят 26 октября
Мосгодума предлагает тестировать таксистов на
В Москве открылась выставка в честь 95-летия
Норвежские специалисты изобрели снаряды для
В Израиле провели конкурс красоты среди
Ольга Серябкина попросила фанатов придумать ей
Многодетные семьи реже болеют раком, заявили
Внешность Анджелины Джоли изменилась до
Xiaomi выпускает музыкальную маску-будильник Easy
Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев познакомился с
Кошка помогла своей хозяйке обнаружить рак груди
Принципиальность и решительность помогли первому
Илья Яббаров после «Дома-2» планирует жить на Бали
Премьера нового пикапа Mitsubishi L200 назначена
Анастасия Ендальцева и Ирина Пинчук устроили на
Звезда «Дома-2» Виктория Романец озвучила
«Дом-2»: Майя Донцова готова родить ребенка от
Принц Гарри пришел на свадьбу принцессы Евгении в
Анна Седокова решила срочно сесть на диету
«Сам проект мне не нужен. Я просто хочу быть с
Пикап Renault Duster Oroch пришелся по душе
В Азовском море зафиксировано землетрясение силой
Рабинович и Вассерман критикуют Киев: Военные
Промсвязьбанк попал в ТОП-5 российских эквайеров
У Иосифа Оганесяна подозревают стригущий лишай
Тереза Мэй решила бороться с одиночеством на
Эти продукты диетологи не советуют употреблять
Просмотреть все новости