Презентован камерофон Huawei Enjoy 9 Plus с кожаной задней панелью





Смартфон, по словам экспертов, напоминает модель предыдущего поколения в плане характеристик, однако, имеет довольно существенные отличия во внешнем виде. Новинка будет обладать монитором с диагональю в 7,12 дюйма, а его размер его на текущий момент остается неизвестным. В большинстве современных смартфонах используется стекло, в качестве материала задней панели и определенное количество пользователей это не одобряет. Новый Huawei Enjoy Maх будет обладать кожаной отделкой, как в некоторых моделях Honor.Сообщается, что новинка будет выпускаться в нескольких цветовых расцветках, среди которых Magic Night Black, Sky White и Amber Brown. Смартфон можно приобрести по цене 245$.