Презентован камерофон Huawei Enjoy 9 Plus с кожаной задней панелью
В Сети была замечена утечка информации касательно нового смартфона Huawei Enjoy Maх. Мобильное устройство, выход которого намечен на 15 октября, будет оснащен задней панелью с кожаной отделкой.
Смартфон, по словам экспертов, напоминает модель предыдущего поколения в плане характеристик, однако, имеет довольно существенные отличия во внешнем виде. Новинка будет обладать монитором с диагональю в 7,12 дюйма, а его размер его на текущий момент остается неизвестным. В большинстве современных смартфонах используется стекло, в качестве материала задней панели и определенное количество пользователей это не одобряет. Новый Huawei Enjoy Maх будет обладать кожаной отделкой, как в некоторых моделях Honor.
Сообщается, что новинка будет выпускаться в нескольких цветовых расцветках, среди которых Magic Night Black, Sky White и Amber Brown. Смартфон можно приобрести по цене 245$.
Смартфон, по словам экспертов, напоминает модель предыдущего поколения в плане характеристик, однако, имеет довольно существенные отличия во внешнем виде. Новинка будет обладать монитором с диагональю в 7,12 дюйма, а его размер его на текущий момент остается неизвестным. В большинстве современных смартфонах используется стекло, в качестве материала задней панели и определенное количество пользователей это не одобряет. Новый Huawei Enjoy Maх будет обладать кожаной отделкой, как в некоторых моделях Honor.
Сообщается, что новинка будет выпускаться в нескольких цветовых расцветках, среди которых Magic Night Black, Sky White и Amber Brown. Смартфон можно приобрести по цене 245$.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 01:00