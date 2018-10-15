Звезда «Дома-2» Виктория Романец озвучила реальную цифру своего веса

«На данный момент мой вес 56,5 килограммов. С 17 октября начинаю чистку. Чистка — это БАДы. Отказ от соли, сахара, мяса, приём от двух до пяти литров воды в сутки и пятиразовое питание по 280—300 граммов. Именно год назад я потеряла без спорта и прочих вспомогательных шесть килограммов за 21 день, полюбила овсянку и рыбу. После чистки ровно три месяца ко мне даже 50 граммов не вернулись! Я весила тогда 58…», - написала Романец в своем микроблоге.





Однако около года назад мнение Вики кардинально изменилось. Она начала соблюдать правильное питание, а также вместе со своим супругом Антоном Гусевым ходить в тренажерный зал. И теперь ее тело преобразилось.Но, несмотря на фигуру, которая, судя по фотографиям в социальной сети Instagram, близка к идеалу, сегодняшняя цифра на весах абсолютно не устраивает девушку, и она планирует сесть на жесткую диету.Звезда телестройки хочет повторить результат годичной давности и вернуться в вес 52-53 килограмма, только в этом случае, она будет полностью довольна собой, своей фигурой и весом.