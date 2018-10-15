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«Дом-2»: Майя Донцова готова родить ребенка от Алексея Купина

Ни для кого не секрет, что участница телепроекта «Дом-2» Майя Донцова готовится к свадьбе с Алексеем Купиным. Она намерена стать невестой до конца этого года, однако, судя по тому, что сейчас возлюбленные находятся на Острове любви, подготовка к бракосочетанию отложена на неопределенный срок.

Напомним, что Майя и Леша не планируют делать пышное торжество, они копят деньги на квартиру, а потому вынуждены экономить.

«Дом-2»: Майя Донцова готова родить ребенка от Алексея Купина

Более того, есть вероятность, что женитьба ребят и вовсе состоится лишь в середине следующего года. В феврале месяце они снова примут участие в конкурсе «Свадьба на миллион», а если выиграют, то используют денежный приз на организацию.

Впрочем, даже не находясь в официальном браке, девушка уже задумывается о детях. Она понимает, что моложе уже не станет, а потому необходимо беременеть в самом ближайшем времени, тем более, что морально готова к этому.

Однако проблема в том, что Купин пока не готов к потомству, и Донцова не знает, как прийти к компромиссу с ним в этом вопросе.

«Дом-2»: Майя Донцова готова родить ребенка от Алексея Купина

«Не хочу долго расписывать «интереснейшие» истории. Я просто хочу детей. Чтобы по этому пляжу, на фотке и в жизни, бегали двое маленьких сорванцов, которые бы не давали никогда скучать. Как донести до своего мужчины, что пора!?», - написала она на днях в своем микроблоге.

Стоит отметить, что зрители реалити-шоу прекрасно понимают Лешу, ведь ему сейчас только 23 года, а в это время мало кто из парней задумываются о семье и продолжении рода.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:40

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