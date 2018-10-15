Принц Гарри пришел на свадьбу принцессы Евгении в дырявых ботинках
Принц Гарри пришел на свадьбу принцессы Евгении в дырявых ботинках, из-за чего сразу оказался в центре внимания взыскательной светской публики. Как сообщает таблоид Daily Mail, на подошве левого ботинка красовалась дыра внушительного размера.
Напомним, что на свадебное торжество герцог Сассекский пришел вместе с супругой Меган Маркл. Королевская чета красовалась в нарядных костюмах, но без конфуза не обошлось. Когда 34-летний принц Гарри важно шествовал среди многочисленных гостей, кто-то умудрился заглянуть под его подошву и сфотографировать изрядно поношенную обувь.
Ранее стало официально известно, что Меган Маркл и принц Гарри ждут первенца.
Напомним, что на свадебное торжество герцог Сассекский пришел вместе с супругой Меган Маркл. Королевская чета красовалась в нарядных костюмах, но без конфуза не обошлось. Когда 34-летний принц Гарри важно шествовал среди многочисленных гостей, кто-то умудрился заглянуть под его подошву и сфотографировать изрядно поношенную обувь.
Ранее стало официально известно, что Меган Маркл и принц Гарри ждут первенца.