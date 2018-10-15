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Мосгодума предлагает тестировать таксистов на знание географии Москвы

В Мосгодуме предлагают тестировать таксистов на знание географии Москвы. Рассматриваются возможности введения некоторых курсов, после успешного прохождения которых, будет осуществляться прием на работу.

Мосгодума предлагает тестировать таксистов на знание географии Москвы

Специалисты утверждают, что водителям такси следует быть более подкованным в некоторых дисциплинах, в частности, психологии и культуре вождения. Данные навыки позволят водителям не только повысить качество услуг, предоставляемых их компаниями, но также и подтвердить стоимость обслуживания комфортом. Знание географии Москвы также является обязательным при приеме на работу, в том числе хорошая пространственная ориентация в районах далеких от центра. Работники Мосгосдумы также планируют внедрить в курсы знание специфики вождения в пределах Москвы.

На текущий момент неизвестным, что именно будет представлять из себя рассматриваемый курс и подтвердится ли его внедрение на обязательной основе. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что таксисты столицы за сутки перевозят порядка 760 000 пассажиров.



 
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Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:00

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