Мосгодума предлагает тестировать таксистов на знание географии Москвы





Специалисты утверждают, что водителям такси следует быть более подкованным в некоторых дисциплинах, в частности, психологии и культуре вождения. Данные навыки позволят водителям не только повысить качество услуг, предоставляемых их компаниями, но также и подтвердить стоимость обслуживания комфортом. Знание географии Москвы также является обязательным при приеме на работу, в том числе хорошая пространственная ориентация в районах далеких от центра. Работники Мосгосдумы также планируют внедрить в курсы знание специфики вождения в пределах Москвы.На текущий момент неизвестным, что именно будет представлять из себя рассматриваемый курс и подтвердится ли его внедрение на обязательной основе. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что таксисты столицы за сутки перевозят порядка 760 000 пассажиров.