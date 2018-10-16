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Немецкие эксперты оценили тюнинг-комплект Shtorm от российского ателье

В журнале Auto Bild была размещена информация о тест-драйве Maserati Levante, созданного специалистами LARTE Design. Немецкие эксперты с особой тщательностью изучили работу российского ателье и достаточно высоко оценили тюнинг-комплект Shtorm.

В этом месяце проекту исполнился год, поэтому автоэксперты решили подвести итоги. Во время проведения тест-драйва было отмечено, что тюнинг-комплект Shtorm отличается высококачественными деталями (включает 17 элементов из карбона). Каждый компонент получил сертификат TÜV, что свидетельствует о соблюдении мельчайших деталей технологического процесса. Авторитетное издание Auto Bild отметило, что тюнинг-пакет от российского ателье смотрится очень органично и привлекательно. Благодаря этому Maserati Levante совершенно не похож на свою серийную версию. Кроме этого, к установке деталей у экспертов претензий нет.
Немецкие эксперты оценили тюнинг-комплект Shtorm от российского ателье

Во время проведения тюнинга кроссовера увеличили на 36 лошадиных сил мощность его силового агрегата. Измененный Maserati Levante выдает 311 «лошадок» при 659 Нм. Специалистам LARTE Design удалось сделать невозможное – получить сертификат TÜV на мотор, который прошел форсировку. Возможно, российские эксперты будут и дальше развивать это направление. В противном случае, итальянский кроссовер будет единственным в своем роде.

Немецкие журналисты нашли и некоторые минусы проекта. Им не понравилось, что 22-дюймовые колеса Maserati Levante с широкой резиной могут быть нестабильны в поворотах. Эксперты назвали такое поведение нового кроссовера «вальяжным». Но изысканная красота автомобиля, который од назад прошел тюнинг от российского ателье, заставила их поставить высокие оценки комплекту Shtorm.
Немецкие эксперты оценили тюнинг-комплект Shtorm от российского ателье



 
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Авто
Добавил: Роман Сегодня, 09:00

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