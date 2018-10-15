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В Израиле провели конкурс красоты среди переживших Холокост

В Израиле среди пожилых женщин, переживших Холокост, провели конкурс красоты. Победительницей была признана 93-летняя Това Рингер.

В Израиле провели конкурс красоты среди переживших Холокост

14 октября в городе Хайфа прошёл необычный конкурс красоты. Организаторы мероприятия отмечают, что главной целью этого соревнования является заставить улыбаться женщин, которые прошли ужасы нацистского преследования. Участницами конкурса стали 12 женщин, они прошли по подиуму в чёрных платьях с макияжем и причёсками. Самой молодой конкурсантке 74 года.

В обществе конкурс вызывает смешанную реакцию.Некоторые люди, пережившие Холокост, считают, что мероприятие обесценивает память о смертях шести миллионов евреев, которые погибли из-за нацистских преследований. А кто-то считает, что это замечательный праздник, просвещающий современное поколение.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 20:00

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