«Сам проект мне не нужен. Я просто хочу быть с ней»: Степан Меньщиков о «Доме-2» и Насте Ендальцевой

«Конечно, она хочет, чтобы я к ней пришел. Настя симпатичная… Мне нравится её образ: такой лёгкой, кокетливой, не закомплексованной девушки. Но все же главный фактор — её желание. Если Настя найдет себе парня и будет с ним, тогда я не приду. Сам проект мне не нужен. Я просто хочу быть с ней», - говорит Меньщиков.





Тогда мужчина откровенно сообщил о том, что девушка очень сильно ему понравилась, и он был бы не против попробовать построить с ней отношения. Настя тоже призналась Степе в симпатии, а потому сейчас они думают, как поступить.Сейчас он тщательно обдумывает свое возвращение на телестройку, так как не уверен, нужно ли ему это. Ведь если раньше его привлекала жизнь под камерами, то сейчас он хочет лишь серьезных отношений и спокойствия.Бывший герой телестройки отмечает, что перерос тот возраст, когда хотелось лишь «хайпиться» и «кайфовать», не думая о семье и детях. Сейчас ему нужна только та девушка, которая «нагулялась» и также готова строить семью. Вот только публика сомневается, что Анастасия Ендальцева подходит под это описание.