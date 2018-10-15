В Азовском море зафиксировано землетрясение силой 4,7 балла
В Азовском море зафиксировано землетрясение силой 4,7 балла. Как сообщили из Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии располагался на расстоянии 198 километров от Донецка.
Ближайшим населенным пунктом к эпицентру подземных толчков стала станица Камышеватская, расположенная от него в 61 километре. Ученые отметили, что очаг находился на глубине двух километров. О пострадавших не сообщается.
Ближайшим населенным пунктом к эпицентру подземных толчков стала станица Камышеватская, расположенная от него в 61 километре. Ученые отметили, что очаг находился на глубине двух километров. О пострадавших не сообщается.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:35