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Многодетные семьи реже болеют раком, заявили ученые

Риск онкологического заболевания значительно снижается при большом количестве детей в семье. Многодетные семьи реже болеют раком, заявили ученые из Цюрихского и Аделаидского университетов.

Многодетные семьи реже болеют раком, заявили ученые

По словам специалистов, ими были изучены данные статистики по 176 странам и наибольшее количество внимания обращено на взаимосвязь между заболеваниями раком и многодетностью семей. Утверждается, что найденная связь не зависит от социального статуса, уровня доходов и места проживания. Ученые считают, что семья, хотя и является источником периодического стресса, формирует особую атмосферу, защищающую ее обитателей от болезней любого рода. Данный вид защиты, хоть и не является абсолютным, представляет собой эволюционное явление.

Воспитание детей является одним из первейших качеств, присущих исключительно людям. Благодаря этому люди более устойчивы к онкологическим болезням, когда количество их детей достаточно велико. Подчеркивается, что эффект защиты от заболеваний распространяется в большей степени на мужчин, нежели на женщин.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 19:30

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