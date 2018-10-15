Многодетные семьи реже болеют раком, заявили ученые





По словам специалистов, ими были изучены данные статистики по 176 странам и наибольшее количество внимания обращено на взаимосвязь между заболеваниями раком и многодетностью семей. Утверждается, что найденная связь не зависит от социального статуса, уровня доходов и места проживания. Ученые считают, что семья, хотя и является источником периодического стресса, формирует особую атмосферу, защищающую ее обитателей от болезней любого рода. Данный вид защиты, хоть и не является абсолютным, представляет собой эволюционное явление.Воспитание детей является одним из первейших качеств, присущих исключительно людям. Благодаря этому люди более устойчивы к онкологическим болезням, когда количество их детей достаточно велико. Подчеркивается, что эффект защиты от заболеваний распространяется в большей степени на мужчин, нежели на женщин.