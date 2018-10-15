АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Промсвязьбанк попал в ТОП-5 российских эквайеров

Эксперты составили ТОП-5 российских эквайеров, внеся туда Промсвязьбанк. Касательного такого же рейтинга в мировом масштабе, указанное госучреждение уверенно держится на 129-й строке.

Для составления данного ТОПа эксперты учитывали количество операций, совершённых оффлайн, онлайн и через установленные на мобильных телефонах приложения. В предыдущем году посредством эквайринговой сети Промсвязьбанка граждане совершили 153 миллионов операций с банковскими картами, сообщил руководитель департамента платёжных карт данного банка Александр Петров. Он подчеркнул, что с каждым годом количество таких транзакций неуклонно возрастает: только за позапрошлый год оно увеличилось на треть.
Промсвязьбанк попал в ТОП-5 российских эквайеров

Сотрудник Промсвязьбанка, курирующий вопросы, связанные с представителями малого и среднего бизнеса, Александр Чернощекин отметил, что его коллеги с каждым разом упрощают и улучшают сферу услуг банка. В недалёком будущем будет создан сервис PSB On-line, куда внесут все доступные для клиентов-предпринимателей услуги и методы управления ими. Рынок не стоит на месте, но активно развивается, а потому Промсвязьбанк старается шагать в ногу со временем и отвечать запросам современного общества.

«Не сомневаюсь, что к 2022 году мы окажемся не в ТОП-5, а в ТОП-3 российских эквайеров», – выразил уверенность специалист.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Дом-2»: Майя Донцова готова родить ребенка от
Принц Гарри пришел на свадьбу принцессы Евгении в
Анна Седокова решила срочно сесть на диету
«Сам проект мне не нужен. Я просто хочу быть с
Пикап Renault Duster Oroch пришелся по душе
В Азовском море зафиксировано землетрясение силой
Рабинович и Вассерман критикуют Киев: Военные
Промсвязьбанк попал в ТОП-5 российских эквайеров
У Иосифа Оганесяна подозревают стригущий лишай
Тереза Мэй решила бороться с одиночеством на
Эти продукты диетологи не советуют употреблять
Элла Суханова не может выйти из дома из-за
Made in China: Китайские ученые планируют запуск
Nokia 6.1 Plus получит обновлённое программное
Татьяна Мусульбес не готова рожать на телепроекте
В Череповце от инфаркта скончался 32-летний принц
Нейросеть Lyna от Google может диагностировать
Ученые научили квадрокоптер не падать после
Валерий Блюменкранц очень сильно похудел на
Лена Миро назвала Максима Фадеева «озабоченным
В США найден древнейший гриб весом 400 тонн
«Возможно меня ждет очень сложная операция - было
Борис Корчевников стал крестным отцом
Третья мировая война может начаться в космосе
Пигмент из Древнего Египта пригодился в
Смартфон ZTE Axon 7 после обновления Android
Раскрыты некоторые особенности Alfa Romeo Castello
Певица Ариана Гранде рассталась с женихом-комиком
Дмитрий Тарасов в первом браке задолжал по
Лобода поздравила Баскова с днём рождения,
Просмотреть все новости