Промсвязьбанк попал в ТОП-5 российских эквайеров





Для составления данного ТОПа эксперты учитывали количество операций, совершённых оффлайн, онлайн и через установленные на мобильных телефонах приложения. В предыдущем году посредством эквайринговой сети Промсвязьбанка граждане совершили 153 миллионов операций с банковскими картами, сообщил руководитель департамента платёжных карт данного банка Александр Петров. Он подчеркнул, что с каждым годом количество таких транзакций неуклонно возрастает: только за позапрошлый год оно увеличилось на треть.Сотрудник Промсвязьбанка, курирующий вопросы, связанные с представителями малого и среднего бизнеса, Александр Чернощекин отметил, что его коллеги с каждым разом упрощают и улучшают сферу услуг банка. В недалёком будущем будет создан сервис PSB On-line, куда внесут все доступные для клиентов-предпринимателей услуги и методы управления ими. Рынок не стоит на месте, но активно развивается, а потому Промсвязьбанк старается шагать в ногу со временем и отвечать запросам современного общества.«Не сомневаюсь, что к 2022 году мы окажемся не в ТОП-5, а в ТОП-3 российских эквайеров», – выразил уверенность специалист.