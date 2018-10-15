Рабинович и Вассерман критикуют Киев: Военные склады на Украине обычно горят перед ревизией
Депутат Верховной рады Украины и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал киевские власти за заявление о том, что якобы Россия причастна к взрывам на складах с боеприпасами под Черниговом. По его словам, так Киев расписывается в своей беспомощности. Об этом пишет издание Nation News, журналисты которого попросили прокомментировать ситуацию и известного российского политика Анатолия Вассермана.
Рабинович отметил, что разговоры о причастности России к инциденту свидетельствуют о неуважении к себе, так как украинские спецслужбы не смогли поймать ни одного диверсанта и даже следов их не нашли. Также депутат напомнил, что взрывы в Черниговской области - это не первый случай, когда на полигонах Украины происходит детонация снарядов.
Как отметил политический аналитик Анатолий Вассерман, в данном случае позиция украинского депутата является правильной, однако не стоит ожидать, что когда он придёт к власти, будет по-прежнему её придерживаться. Также аналитик подчеркнул, что на Украине склады ВСУ с завидной регулярностью начинают гореть непосредственно перед проверкой.
Рабинович отметил, что разговоры о причастности России к инциденту свидетельствуют о неуважении к себе, так как украинские спецслужбы не смогли поймать ни одного диверсанта и даже следов их не нашли. Также депутат напомнил, что взрывы в Черниговской области - это не первый случай, когда на полигонах Украины происходит детонация снарядов.
Как отметил политический аналитик Анатолий Вассерман, в данном случае позиция украинского депутата является правильной, однако не стоит ожидать, что когда он придёт к власти, будет по-прежнему её придерживаться. Также аналитик подчеркнул, что на Украине склады ВСУ с завидной регулярностью начинают гореть непосредственно перед проверкой.
Политика
Добавил: Алина Сегодня, 15:25