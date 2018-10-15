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У Иосифа Оганесяна подозревают стригущий лишай

Несколько дней назад зрители телепроекта «Дом-2» заметили на голове у Иосифа Оганесяна несколько залысин, которыми, по их мнению, его наградила Александра Черно.

В последнее время в Сети ходят слухи, что у девушки имеется стригущий лишай, из-за которого ей приходится постоянно срезать свои волосы. И если это действительно так, то одним из первых, кто может перенять эту болезнь, является Иосиф, ведь он живет с Сашей в одной комнате и спит в одной постели.

У Иосифа Оганесяна подозревают стригущий лишай

Более того, многие поклонники реалити-шоу уверены, что Оганесян уже подвергся заражению, а потому и побрился налысо, чтобы скрывать образовавшиеся на голове очаги инфекции. Однако сейчас парень находится на Острове любви, и его волосы немного отросли, а потому зрители увидели проплешины.

Официального подтверждения того, что возлюбленные страдают от стригущего лишая нет, но верящие в эту теорию зрители уверены, что вскоре и другие участники найдут у себя это заболевание. Кроме того, под угрозой находятся и ведущие телестройки, которые тесно контактируют со своими подопечными.

У Иосифа Оганесяна подозревают стригущий лишай

Пользователи считают, что Оганесяна и Черно необходимо изолировать на время лечения, чтобы они не распространили свой вирус на остальных, ведь в противном случае «Дом-2» придется закрывать для проведения дезинфекции.

Впрочем, не все верят в то, что ребята заражены. Некоторые уверены, что над парнем просто поработал недобросовестный стилист и неравномерно состриг ему волосы, а потому и отрастают они неравномерно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:17

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