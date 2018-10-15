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Xiaomi выпускает музыкальную маску-будильник Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask

Компания Xiaomi выпустила уникальную маску для сна, которая поможет быстрее уснуть и проснуться без стресса. Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask будет воспроизводить музыку в зависимости от мозговой активности владельца.

Xiaomi выпускает музыкальную маску-будильник Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask

Новое устройство от Xiaomi обойдется в 35 долларов. Маска является новой формой будильника, который будет работать в зависимости от мозговой активности владельца. Музыка будет подбираться специально, исходя из текущего состояния активности надевшего ее. Чем глубже человек засыпает – тем тише будет играть мелодия до момента, пока владелец полностью не погрузится в сон. Утром в заданное время мелодия начнет возобновляться, а ее громкость будет увеличиваться достаточно медленно, чтобы надевший ее не испытал стресса, но проснулся в назначенном часу.

Сообщается, что ткань Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask можно будет отсоединять и стирать по мере необходимости. Главным преимуществом маски называют умение расслаблять мозг владельца, благодаря чему сон наступает быстрее.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:40

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