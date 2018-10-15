Xiaomi выпускает музыкальную маску-будильник Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask





Новое устройство от Xiaomi обойдется в 35 долларов. Маска является новой формой будильника, который будет работать в зависимости от мозговой активности владельца. Музыка будет подбираться специально, исходя из текущего состояния активности надевшего ее. Чем глубже человек засыпает – тем тише будет играть мелодия до момента, пока владелец полностью не погрузится в сон. Утром в заданное время мелодия начнет возобновляться, а ее громкость будет увеличиваться достаточно медленно, чтобы надевший ее не испытал стресса, но проснулся в назначенном часу.Сообщается, что ткань Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask можно будет отсоединять и стирать по мере необходимости. Главным преимуществом маски называют умение расслаблять мозг владельца, благодаря чему сон наступает быстрее.