Тереза Мэй решила бороться с одиночеством на государственном уровне





По сообщению сайта британского Кабмина, стратегия Терезы Мэй является только первым этапом национальной политики в борьбе с одиночеством. Премьер-министр категорично заявила, что «одиночество – реальность для слишком многих членов общества, и это не зависит от возраста или интеллектуального уровня».Стратегия Терезы Мэй предполагает выявление врачами страдающих от одиночества людей с последующим направлением их к социальным работникам, которые обеспечат им индивидуальную поддержку. К мероприятиям планируется привлечь почтальонов, которые должны будут чаще беседовать с одинокими людьми. Также к решению проблемы будут привлечены органы здравоохранения, власти, частные предприниматели, благотворительные и общественные организации.62-летняя Тереза Мэй бездетна. Ее супруг - сотрудник компании Capital Group Companies Филип Джон Мэй.