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Тереза Мэй решила бороться с одиночеством на государственном уровне

Впервые в истории Великобритании борьба с одиночеством стала частью государственной внутренней политики. Премьер-министр Тереза Мэй официально представила стратегические планы, объявив о необходимости масштабных социальных преобразований.

Тереза Мэй решила бороться с одиночеством на государственном уровне

По сообщению сайта британского Кабмина, стратегия Терезы Мэй является только первым этапом национальной политики в борьбе с одиночеством. Премьер-министр категорично заявила, что «одиночество – реальность для слишком многих членов общества, и это не зависит от возраста или интеллектуального уровня».

Стратегия Терезы Мэй предполагает выявление врачами страдающих от одиночества людей с последующим направлением их к социальным работникам, которые обеспечат им индивидуальную поддержку. К мероприятиям планируется привлечь почтальонов, которые должны будут чаще беседовать с одинокими людьми. Также к решению проблемы будут привлечены органы здравоохранения, власти, частные предприниматели, благотворительные и общественные организации.

62-летняя Тереза Мэй бездетна. Ее супруг - сотрудник компании Capital Group Companies Филип Джон Мэй.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:00

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