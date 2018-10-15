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Элла Суханова не может выйти из дома из-за приступов сильной головной боли

Несмотря на то, что Элла Суханова покинула телепроект несколько лет назад, она все равно продолжает пользоваться популярностью у поклонников «Дома-2». На своей странице в социальной сети Instagram она часто делится с ними новостями из личной жизни, мыслями и переживаниями, а те всячески поддерживают ее.

Несколько дней назад девушка рассказала о том, что в последнее время ее мучают сильные головные боли. По ее словам, она не может не то, что выйти из квартиры, но даже встать с кровати. Из-за этого недуга ей даже пришлось отметить все встречи и фотосессии.

Элла Суханова не может выйти из дома из-за приступов сильной головной боли

Подписчики очень забеспокоились и пришли к выводу, что у Эллы началась самая настоящая мигрень. В комментариях они принялись давать ей советы, как избавиться от боли, а также желать скорейшего выздоровления.

Кроме того, фанаты порекомендовали Сухановой не затягивать с визитом к врачу, дабы установить причину возникновения боли и уже потом лечить ее.

«Если давит в висках и болят глаза, это мигреневая боль, нужно будет пройти лечение. Обычные обезболивающие тут не помогут», «Элла, вы, видимо, подвержены мигрени, как и я. Не первый раз уже читаю ваш постик о головной боли. Есть специальные препараты именно от этой напасти. Хорошо купирует боли на месяц-два!», - писали поклонники.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:34

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