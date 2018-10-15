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Премьера нового пикапа Mitsubishi L200 назначена на 9 ноября

Стала известна дата выхода нового пикапа Mitsubishi L200, который впервые выйдет в свет 9 ноября текущего года. Сообщается, что автомобиль тестируется в достаточно суровых условиях, вместо полигона копании, как это бывает обычно.

Премьера нового пикапа Mitsubishi L200 назначена на 9 ноября

Машины от Mitsubishi славятся своей надежностью, ведь не зря девизом компании является слоган “за гранью возможного”. Новый L200, судя по имеющейся информации, продолжит традицию компании. Снимок, на котором изображена новинка, сделан на фоне пустыни и, исходя из утверждений источников, тесты действительно проходят за пределами полигонов компании. Пикап, анонс которого ожидается в обозримом будущем, проходит весьма серьезную проверку.

Впрочем, с учетом того, что премьера авто состоится 9 ноября этого года, в автомобиль едва ли будут внесены новые корректировки. Тем не менее, разработчики ответственно подходят к проверке основных качеств пикапа. По мнению экспертов, машина будет обладать маневренностью легкового автомобиля и багажником грузовика.



 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:40

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