Ученые научились заблаговременно предсказывать землетрясения и цунами





Как сообщает автор разработки, существующие системы обнаружения цунами или землетрясений значительно устарели. Это связано с тем, что колебания земли, которые приводят в работу датчики предупреждения об опасности, могут сами по себе являться угрозой населению. Новая технология работает по-иному принципу. По словам ученых, первым делом они разместили множество датчиков по всей территории региона, дабы удалось получить данные о спокойном состоянии земли. Любые изменения в состоянии геосферы будут классифицироваться как признаки опасности, благодаря чему станет возможным начать эвакуацию значительно раньше.Специалисты утверждают, что перед возникновением цунами в атмосферном давлении наблюдаются значительные перепады, и благодаря новой технологии их обнаружение станет быстрее и эффективнее. Эксперты полагают, что разработка поможет существенно сократить количество пострадавших людей при данных явлениях.