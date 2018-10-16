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Ученые научились заблаговременно предсказывать землетрясения и цунами

Ученые из Токийского университета (Япония) изобрели метод беспрецедентно раннего обнаружения признаков приближающегося землетрясения и цунами. Данная технология позволит существенно сократить людские потери.

Ученые научились заблаговременно предсказывать землетрясения и цунами

Как сообщает автор разработки, существующие системы обнаружения цунами или землетрясений значительно устарели. Это связано с тем, что колебания земли, которые приводят в работу датчики предупреждения об опасности, могут сами по себе являться угрозой населению. Новая технология работает по-иному принципу. По словам ученых, первым делом они разместили множество датчиков по всей территории региона, дабы удалось получить данные о спокойном состоянии земли. Любые изменения в состоянии геосферы будут классифицироваться как признаки опасности, благодаря чему станет возможным начать эвакуацию значительно раньше.

Специалисты утверждают, что перед возникновением цунами в атмосферном давлении наблюдаются значительные перепады, и благодаря новой технологии их обнаружение станет быстрее и эффективнее. Эксперты полагают, что разработка поможет существенно сократить количество пострадавших людей при данных явлениях.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 03:00

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