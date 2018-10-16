Ученые доказали распространение инопланетян по Млечному Пути
Ученые доказали возможность распространения живых организмов по всему Млечному Пути. Далекие перелеты гипотетические инопланетяне могут осуществлять с помощью метеоритов, астероидов и комет, заявили специалисты из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США), на исследования которых ссылается портал Science Alert.
По словам астрофизиков, в галактике Млечный путь может существовать более одного миллиона объектов, похожих на межзвездный астероид 1I/Оумуамуа, который иногда называют кораблем пришельцев. На поверхности такого тела «в спячке» могут находиться инопланетные организмы, способные пережить воздействие радиации во время длительного путешествия.
В научном сообществе существует популярная гипотеза панспермии, согласно которой на Земле жизнь зародилась благодаря падению астероида или метеорита, на поверхности которого находились микроорганизмы. Они не погибли во время падения и сумели эволюционировать. А количество похожих на Землю экзопланет в Млечном Пути может достигать 100 миллиардов.
По словам астрофизиков, в галактике Млечный путь может существовать более одного миллиона объектов, похожих на межзвездный астероид 1I/Оумуамуа, который иногда называют кораблем пришельцев. На поверхности такого тела «в спячке» могут находиться инопланетные организмы, способные пережить воздействие радиации во время длительного путешествия.
В научном сообществе существует популярная гипотеза панспермии, согласно которой на Земле жизнь зародилась благодаря падению астероида или метеорита, на поверхности которого находились микроорганизмы. Они не погибли во время падения и сумели эволюционировать. А количество похожих на Землю экзопланет в Млечном Пути может достигать 100 миллиардов.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 00:00