Ученые доказали распространение инопланетян по Млечному Пути





По словам астрофизиков, в галактике Млечный путь может существовать более одного миллиона объектов, похожих на межзвездный астероид 1I/Оумуамуа, который иногда называют кораблем пришельцев. На поверхности такого тела «в спячке» могут находиться инопланетные организмы, способные пережить воздействие радиации во время длительного путешествия.В научном сообществе существует популярная гипотеза панспермии, согласно которой на Земле жизнь зародилась благодаря падению астероида или метеорита, на поверхности которого находились микроорганизмы. Они не погибли во время падения и сумели эволюционировать. А количество похожих на Землю экзопланет в Млечном Пути может достигать 100 миллиардов.