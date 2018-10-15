Гиперкар McLaren Speedtail представят 26 октября





В модельном ряду производителя McLaren Speedtail призван заменить легендарную модель McLaren F1. Новый гиперкар получит трёхместный салон и гибридную силовую установку. В подкапотном пространстве автомобиля будет установлен битурбированный двигатель V8 ёмкостью 4,0 литра и электромотор. Общая производительность агрегата составляет 1 000 лошадиных сил.Отмечается, что в истории марки McLaren Speedtail станет самым быстрым автомобилем, его максимальная скорость составляет 391 км/час. Гиперкар выйдет лимитированным тиражом в количестве 106 экземпляров и в двух модификациях – 4-Wheel Drive и Propulsion. Стоимость одой машины составит более 2 миллионов долларов.