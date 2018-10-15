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Норвежские специалисты изобрели снаряды для борьбы с подводными роботами

Сотрудники норвежской компании Nammo, чьей специализацией является производство боеприпасов, сконструировали специализированные бронебойные снаряды для подводной стрельбы 258 Swimmer. Одной из целей данной разработки является уничтожение мин, подводных аппаратов и роботов.

Норвежские специалисты изобрели снаряды для борьбы с подводными роботами

Данные бронебойные снаряды, в отличие от обычных, не меняют траекторию полета из-за плотности воды, а их сила кинетической энергии убывает значительно медленнее. Специализированная форма и материал разработки сделаны с расчетом максимально долгого перемещения под водой. Снаряды не имеют взрывных элементов и целиком созданы из твердого материала, основой которого является вольфрам. Кончик 258 Swimmer работает как кавитатор, практически полностью препятствуя замедляющему воздействию окружающей среды.

Сообщается, что данная технология будет использоваться во многих видах вооружения. Благодаря необычной форме кончика, длина пути снарядов под водой будет ощутимо увеличена. Оной из целей, преследуемой Nammo, является поражение всяческих подводных объектов, включая мины, роботов, оборудование для подводного погружения.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:30

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