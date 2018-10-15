Татьяна Мусульбес не готова рожать на телепроекте «Дом-2»





Напомним, что Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов выиграли в конкурсе «Свадьба на миллион» и недавно сыграли свадьбу, куда были приглашены многие звезды реалити-шоу, в том числе и ведущий Андрей Черкасов со своей возлюбленной Кристиной Ослиной.По мнению зрителей телестройки, после заключения брака супруги стали неинтересными и даже скучными. Они не видят смысл их нахождения в периметре.Стоит отметить, что ребята действительно задумываются об уходе, и по слухам за ворота они отправятся сразу после окончания конкурса «Человек года», где Витя принимает участие и имеет большие шансы на победу, так как главные фавориты – Алена и Оля Рапунцель выбыли на этапе отбора.Возлюбленные выполнили свою цель на проекте – построили любовь, но рожать там они не готовы. Таня не скрывает, что в ближайшем будущем хотела бы стать мамой, но после «Дома-2» она займется карьерой в сфере визажа и думает об открытии собственного салона красоты.Впрочем, поклонники девушки поддерживают ее в решении сначала заняться карьерой, а после детьми. Они считают, что Мусульбес еще слишком молодая, а потому имеет несколько лет в запасе до оптимального возраста для беременности.