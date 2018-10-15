Анна Седокова решила срочно сесть на диету
На своей страннице в Instagram исполнительница Анна Седокова поделилась с подписчиками планами на ближайшее будущее. Певица рассказала, что она поправилась, и ей пора срочно сесть на диету.
Анна Седокова активно пользуется социальными сетями и делится со своими поклонниками практически всем, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад исполнительница опубликовала большой пост в Instagram, в котором рассказала о том, что она приобрела новые весы. Когда знаменитость проверила свой вес, она была удивлена, поскольку они показали на 6 кг больше от веса, которого она собиралась худеть. Анна Седокова сообщила, что ей пришла пора садиться на диету. В конце поста певица спросила у фанатов, как они считают, справится она или нет.
Подписчики написали, что резкие перемены весьма вредны для организма, и посоветовали знаменитости обратится к диетологу. Некоторые просто пожелали исполнительнице удачи. Другие посочувствовали, поскольку знают, что такое сидеть на строгой диете. Всего за несколько десятков минут пост певицы собрал более 37 тысяч лайков.
Анна Седокова активно пользуется социальными сетями и делится со своими поклонниками практически всем, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад исполнительница опубликовала большой пост в Instagram, в котором рассказала о том, что она приобрела новые весы. Когда знаменитость проверила свой вес, она была удивлена, поскольку они показали на 6 кг больше от веса, которого она собиралась худеть. Анна Седокова сообщила, что ей пришла пора садиться на диету. В конце поста певица спросила у фанатов, как они считают, справится она или нет.
Подписчики написали, что резкие перемены весьма вредны для организма, и посоветовали знаменитости обратится к диетологу. Некоторые просто пожелали исполнительнице удачи. Другие посочувствовали, поскольку знают, что такое сидеть на строгой диете. Всего за несколько десятков минут пост певицы собрал более 37 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00