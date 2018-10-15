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Анна Седокова решила срочно сесть на диету

На своей страннице в Instagram исполнительница Анна Седокова поделилась с подписчиками планами на ближайшее будущее. Певица рассказала, что она поправилась, и ей пора срочно сесть на диету.

Анна Седокова решила срочно сесть на диету

Анна Седокова активно пользуется социальными сетями и делится со своими поклонниками практически всем, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад исполнительница опубликовала большой пост в Instagram, в котором рассказала о том, что она приобрела новые весы. Когда знаменитость проверила свой вес, она была удивлена, поскольку они показали на 6 кг больше от веса, которого она собиралась худеть. Анна Седокова сообщила, что ей пришла пора садиться на диету. В конце поста певица спросила у фанатов, как они считают, справится она или нет.

Анна Седокова решила срочно сесть на диету

Подписчики написали, что резкие перемены весьма вредны для организма, и посоветовали знаменитости обратится к диетологу. Некоторые просто пожелали исполнительнице удачи. Другие посочувствовали, поскольку знают, что такое сидеть на строгой диете. Всего за несколько десятков минут пост певицы собрал более 37 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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