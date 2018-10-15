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В Череповце от инфаркта скончался 32-летний принц из Нигерии

Принц из Нигерии Габриэль Сегун Аджайи скончался в ночном клубе от обширного инфаркта. Инцидент произошел в Череповце в ночь на 13 октября в клубе «Платина», где 32-летний монарший отпрыск отдыхал вместе с друзьями.

В Череповце от инфаркта скончался 32-летний принц из Нигерии

По словам очевидцев, перед кончиной Габриэль Сегун Аджайи пил чай и не употреблял никакого алкоголя. Он пошел на танцевальную площадку, но там ему внезапно стало плохо. Принц упал, забился в конвульсиях и умер до приезда скорой помощи.

Супруга нигерийского принца 50-летняя Наталья Веденина отметила, что ее муж никогда не принимал никаких запрещенных веществ и не злоупотреблял спиртными напитками. О происшествии жена Габриэля узнала спустя два часа.

Наталья Веденина познакомилась с Габриэлем в Интернете, а в нынешнем году у них появились мальчики-близнецы. Похоронят принца из Нигерии в Череповце, его родственники траурное мероприятие посетить не смогут из-за проблем с визой.



 
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Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:46

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