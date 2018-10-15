В Череповце от инфаркта скончался 32-летний принц из Нигерии





По словам очевидцев, перед кончиной Габриэль Сегун Аджайи пил чай и не употреблял никакого алкоголя. Он пошел на танцевальную площадку, но там ему внезапно стало плохо. Принц упал, забился в конвульсиях и умер до приезда скорой помощи.Супруга нигерийского принца 50-летняя Наталья Веденина отметила, что ее муж никогда не принимал никаких запрещенных веществ и не злоупотреблял спиртными напитками. О происшествии жена Габриэля узнала спустя два часа.Наталья Веденина познакомилась с Габриэлем в Интернете, а в нынешнем году у них появились мальчики-близнецы. Похоронят принца из Нигерии в Череповце, его родственники траурное мероприятие посетить не смогут из-за проблем с визой.