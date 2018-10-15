Валерий Блюменкранц очень сильно похудел на телепроекте «Дом-2»

«В общем вешу 92 кг. Думаю до 85 кг. добраться и остановиться)) Чувствую себя замечательно», - написал он на своей странице в социальной сети Instagram.





Сам молодой человек подтвердил эти догадки, признавшись, что по возвращению в периметр весил 101 килограмм, но на Острове любви он решил взяться за себя и за 10 дней похудел до 94 килограмм, но это далеко не предел.Прибыв обратно в Москву, Валера продолжил соблюдать диету и похудел еще на 2 килограмма.Стоит отметить, что поклонники парня рады, что он вовремя взялся за ум и начал худеть, ведь в браке с Татой он, как и большинство мужчин, расслабился – перестал следить за своей внешностью и стал чересчур упитанным.Судя по всему, Блюменкранц понял, что с лишними килограммами хорошую избранницу он себе не найдет, поэтому решил привести себя в порядок, чтобы после официального развода с Татой полностью быть готовым к новым отношениям.Напомним, что Валера далеко не первый участник, который на проекте начинает думать о своем внешнем виде. Так, во время своего участия очень сильно похудел Александр Гобозов, а Виктор Литвинов, Алексей Безус и Сергей Крылов (тракторист) заметно подкачались.