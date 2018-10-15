Нейросеть Lyna от Google может диагностировать онкологию
В Google разработали нейросеть Lyna, которую научили рассматривать рентгеновские снимки на предмет метастазов. Искусственный интеллект в 99 процентах случаев смог правильно диагностировать онкологические заболевания.
Нейросеть Lyna обучили распознавать метастазы на рентгеновских снимках, сделанных у больных онкологией людей. В настоящее время Lyna специализируется на злокачественных образованиях молочной железы. Во время эксперимента нейросеть правильно диагностировала рак в 99 процентах случаев. Искусственный интеллект способен распознать на снимках мелкие метастазы, которые врач может проглядеть.
Естественно нейросеть Lyna не сможет заменить онкологов и терапевтов, однако программа значительно облегчит им работу. К примеру, искусственный интеллект сможет перепроверять результаты диагностики или наоборот.
Нейросеть Lyna обучили распознавать метастазы на рентгеновских снимках, сделанных у больных онкологией людей. В настоящее время Lyna специализируется на злокачественных образованиях молочной железы. Во время эксперимента нейросеть правильно диагностировала рак в 99 процентах случаев. Искусственный интеллект способен распознать на снимках мелкие метастазы, которые врач может проглядеть.
Естественно нейросеть Lyna не сможет заменить онкологов и терапевтов, однако программа значительно облегчит им работу. К примеру, искусственный интеллект сможет перепроверять результаты диагностики или наоборот.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:42