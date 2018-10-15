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Нейросеть Lyna от Google может диагностировать онкологию

В Google разработали нейросеть Lyna, которую научили рассматривать рентгеновские снимки на предмет метастазов. Искусственный интеллект в 99 процентах случаев смог правильно диагностировать онкологические заболевания.

Нейросеть Lyna от Google может диагностировать онкологию

Нейросеть Lyna обучили распознавать метастазы на рентгеновских снимках, сделанных у больных онкологией людей. В настоящее время Lyna специализируется на злокачественных образованиях молочной железы. Во время эксперимента нейросеть правильно диагностировала рак в 99 процентах случаев. Искусственный интеллект способен распознать на снимках мелкие метастазы, которые врач может проглядеть.

Естественно нейросеть Lyna не сможет заменить онкологов и терапевтов, однако программа значительно облегчит им работу. К примеру, искусственный интеллект сможет перепроверять результаты диагностики или наоборот.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:42

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