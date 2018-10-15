Пикап Renault Duster Oroch пришелся по душе россиянам





Пикап Renault Duster Oroch получил усиленную заднюю подвеску и увеличенную колёсную базу. Автомобиль имеет два варианта мотора: 1,6-литровый с отдачей в 110 лошадиных сил и 2,0-литровый агрегат в 143 лошадиные силы. Грузоподъёмность новинки 650 килограммов. Обсудив Renault Duster Oroch, многие россияне пришли к выводу, что хотели бы видеть пикап в России.Но не всем пользователям Сети пикап пришелся по вкусу, некоторые высказали мнение, что обычный прицеп будет куда уместнее для транспортировки большого груза. Также причиной того, что Renault Duster Oroch не появится на российском рынке может стать его высокая стоимость.