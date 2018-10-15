«Возможно меня ждет очень сложная операция - было много случаев с летальным исходом»: Кпадону о текущем состоянии здоровья

«Врачи пытаются поставить меня на ноги при помощи препаратов. Если таблетки не помогут, придётся меня оперировать. Это очень сложная операция — было много случаев с летальным исходом», - сообщила девушка.

«Для того, чтобы облегчить себе жизнь, я решила заказать фастфуд. Ночью у меня начались ужасные боли в животе. Пришлось вызвать скорую. Оказывается, я сожгла поджелудочную», - призналась экс-звезда реалити-шоу.





В комментариях она объяснила, что ее госпитализировали с приступом панкреатита, и сейчас врачи думают над целесообразностью хирургического вмешательства.Также Либерж дала интервью домовскому журналу, в котором подробно рассказала, что привело к такому ухудшению ее здоровья.По ее словам, панкреатит мог спровоцировать нервный срыв, полученный на днях во время рыбалки с друзьями. Все дело в том, что лодка, в которой они передвигались по реке, в определенный момент начала тонуть, и чтобы спастись, ребятам пришлось прыгать в холодную воду. Все бы могло завершиться очень плохо, если бы спасатели не заметили их и не вытащили из воды.После этого инцидента Кпадону сильно заболела. Она пыталась лечиться дома и практически ничего не ела, так как сил на приготовление у нее не было.Сколько времени девушка проведет в больнице, пока не известно, но она готова к любым мерам докторов и даже пообещала после выписки соблюдать диету.