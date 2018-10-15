Третья мировая война может начаться в космосе из-за США





Ядерная война, считает специалист, может иметь прямую форму - с физическим уничтожением объектов и непрямую - с кибератаками, направленными на электронные системы управления спутниками. На сегодня более 50 % из выведенных на орбиту 1700 космических аппаратов принадлежат США. Пятая их часть направлена на обеспечение взаимосвязи между американскими войсками, присутствующими в различных регионах.Повреждение хотя бы единого спутника может стать причиной конфликта в космосе, способного со временем перерасти в полномасштабную войну на Земле с использованием ядерного оружия. Астрофизик Тайсон подчеркнул, что выход из строя одного объекта не отразится на жизни простых американцев, а уничтожение большинства из общей группировки вернет США в «каменный век» без связи, навигации, интернета, банкоматов. По мнению ученого, следует создать новый род войск – космического корпуса, отвечающего за безопасность работы космических аппаратов.