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Третья мировая война может начаться в космосе из-за США

Третья мировая война может начаться в космосе в случае попыток повредить один из принадлежащих США объектов, расположенных на орбите Земли. По мнению астрофизика Нила Деграсса Тайсона, это спровоцирует страны на обмен ядерными ударами, о чем сообщает портал Business Insider.

Третья мировая война может начаться в космосе из-за США

Ядерная война, считает специалист, может иметь прямую форму - с физическим уничтожением объектов и непрямую - с кибератаками, направленными на электронные системы управления спутниками. На сегодня более 50 % из выведенных на орбиту 1700 космических аппаратов принадлежат США. Пятая их часть направлена на обеспечение взаимосвязи между американскими войсками, присутствующими в различных регионах.

Повреждение хотя бы единого спутника может стать причиной конфликта в космосе, способного со временем перерасти в полномасштабную войну на Земле с использованием ядерного оружия. Астрофизик Тайсон подчеркнул, что выход из строя одного объекта не отразится на жизни простых американцев, а уничтожение большинства из общей группировки вернет США в «каменный век» без связи, навигации, интернета, банкоматов. По мнению ученого, следует создать новый род войск – космического корпуса, отвечающего за безопасность работы космических аппаратов.



 
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Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 12:55

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