Пигмент из Древнего Египта пригодился в современном строительстве





Александрийскую лазурь создавали из силиката меди и кальция, это вещество древние египтяне применяли в живописи, в основном этой краской они изображали фараонов и богов. Однако современные учёные выяснили, что у вещества есть ещё одно немаловажное свойство, оно способно экономить электроэнергию. Египетская лазурь при воздействии видимого света может светиться в ближнем инфракрасном диапазоне.На практике специалисты установили, что египетскую лазурь можно применять для охлаждения зданий в странах с жарким климатом, это поможет снизить расходы на кондиционерах. К тому же, если затонировать стёкла синим пигментом, то можно производить солнечную энергию.