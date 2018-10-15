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Пигмент из Древнего Египта пригодился в современном строительстве

В современном строительстве специалисты нашли применение красящему пигменту, который несколько тысяч лет назад использовали жители Древнего Египта. Вещество отлично подходит для охлаждения домов и экономии электроэнергии, утверждают ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса (Беркли, США).

Пигмент из Древнего Египта пригодился в современном строительстве

Александрийскую лазурь создавали из силиката меди и кальция, это вещество древние египтяне применяли в живописи, в основном этой краской они изображали фараонов и богов. Однако современные учёные выяснили, что у вещества есть ещё одно немаловажное свойство, оно способно экономить электроэнергию. Египетская лазурь при воздействии видимого света может светиться в ближнем инфракрасном диапазоне.

На практике специалисты установили, что египетскую лазурь можно применять для охлаждения зданий в странах с жарким климатом, это поможет снизить расходы на кондиционерах. К тому же, если затонировать стёкла синим пигментом, то можно производить солнечную энергию.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 12:50

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