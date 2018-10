Внешность Анджелины Джоли изменилась до неузнаваемости ради фильма Come Away

Фотоснимок со съемочной площадки опубликовал актер Дэвид Ойелоуо, в картине Come Away он играет отца Питера Пэна и Алисы из Страны чудес, которые согласно сюжету приходятся друг другу братом и сестрой. Анджелине Джоли, в свою очередь, досталась роль матери этих сказочных персонажей.Фильм Бренды Чампан Come Away должен переосмыслить сказки Льюиса Кэролла. В частности в повествование был введен персонаж Джеймса Барри Питер Пэн, который ранее никакого отношения к Алисе не имел.