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Внешность Анджелины Джоли изменилась до неузнаваемости ради фильма Come Away

Голливудская актриса Анджелина Джоли преобразилась до неузнаваемости ради съемок в новом фильме. Знаменитость перекрасилась из брюнетки в блондинку и надела платье эпохи XIX века.

Внешность Анджелины Джоли изменилась до неузнаваемости ради фильма Come Away

Фотоснимок со съемочной площадки опубликовал актер Дэвид Ойелоуо, в картине Come Away он играет отца Питера Пэна и Алисы из Страны чудес, которые согласно сюжету приходятся друг другу братом и сестрой. Анджелине Джоли, в свою очередь, досталась роль матери этих сказочных персонажей.

Фильм Бренды Чампан Come Away должен переосмыслить сказки Льюиса Кэролла. В частности в повествование был введен персонаж Джеймса Барри Питер Пэн, который ранее никакого отношения к Алисе не имел.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 19:00

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