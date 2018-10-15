Дмитрий Тарасов в первом браке задолжал по алиментам 15 миллионов рублей

«23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей», - сообщает в пояснении юрист.





Один из лучших адвокатов Москвы рассказывает, что Тарасов по алиментам тогда задолжал свыше 15 млн руб.После этого исполнительный лист отправили в футбольный клуб «Локомотив», однако команда гасить задолженность своего игрока отказалась.Затем сам Дмитрий получил претензию, с которой обратился в судебные инстанции. Там футболист потребовал уменьшить размер алиментов в 4 раза и произвести перерасчет долгов.Во втором браке с Ольгой Бузовой у супругов детей не было. А в третьем браке с Анастасией Костенко родилась еще одна дочь - Милана.