Дмитрий Тарасов в первом браке задолжал по алиментам 15 миллионов рублей
Футболист Дмитрий Тарасов сейчас женат в третий раз. Со своей первой женой гимнасткой Оксаной Пономаренко он прожил несколько лет и развёлся в 2011 году. В этом союзе у них родилась дочь Ангелина.
Один из лучших адвокатов Москвы рассказывает, что Тарасов по алиментам тогда задолжал свыше 15 млн руб.
После этого исполнительный лист отправили в футбольный клуб «Локомотив», однако команда гасить задолженность своего игрока отказалась.
Затем сам Дмитрий получил претензию, с которой обратился в судебные инстанции. Там футболист потребовал уменьшить размер алиментов в 4 раза и произвести перерасчет долгов.
Во втором браке с Ольгой Бузовой у супругов детей не было. А в третьем браке с Анастасией Костенко родилась еще одна дочь - Милана.
Один из лучших адвокатов Москвы рассказывает, что Тарасов по алиментам тогда задолжал свыше 15 млн руб.
«23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей», - сообщает в пояснении юрист.
После этого исполнительный лист отправили в футбольный клуб «Локомотив», однако команда гасить задолженность своего игрока отказалась.
Затем сам Дмитрий получил претензию, с которой обратился в судебные инстанции. Там футболист потребовал уменьшить размер алиментов в 4 раза и произвести перерасчет долгов.
Во втором браке с Ольгой Бузовой у супругов детей не было. А в третьем браке с Анастасией Костенко родилась еще одна дочь - Милана.