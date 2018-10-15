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Дмитрий Тарасов в первом браке задолжал по алиментам 15 миллионов рублей

Футболист Дмитрий Тарасов сейчас женат в третий раз. Со своей первой женой гимнасткой Оксаной Пономаренко он прожил несколько лет и развёлся в 2011 году. В этом союзе у них родилась дочь Ангелина.

Дмитрий Тарасов в первом браке задолжал по алиментам 15 миллионов рублей

Один из лучших адвокатов Москвы рассказывает, что Тарасов по алиментам тогда задолжал свыше 15 млн руб.

«23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей», - сообщает в пояснении юрист.

После этого исполнительный лист отправили в футбольный клуб «Локомотив», однако команда гасить задолженность своего игрока отказалась.

Дмитрий Тарасов в первом браке задолжал по алиментам 15 миллионов рублей

Затем сам Дмитрий получил претензию, с которой обратился в судебные инстанции. Там футболист потребовал уменьшить размер алиментов в 4 раза и произвести перерасчет долгов.

Во втором браке с Ольгой Бузовой у супругов детей не было. А в третьем браке с Анастасией Костенко родилась еще одна дочь - Милана.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:17

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