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Лобода поздравила Баскова с днём рождения, показав их совместный танец на сцене

Светлана Лобода поздравила Николая Баскова с днём рождения, опубликовав на своей официальной странице в социальной сети Instagram видео с концерта. Подписчики звезды увидели их совместный танец на сцене под песню "Superstar".

Лобода поздравила Баскова с днём рождения, показав их совместный танец на сцене

Светлана Лобода поздравила Николая Баскова с 42-летием, поделившись с подписчиками видеороликом, в котором певица и артист танцуют вместе на сцене. Хозяйка аккаунта сообщила имениннику, что любит его и назвала "супрзвездой". Танец знаменитостей состоялся под хит "Superstar". Пользователи присоединились к поздравлениям, однако некоторые запутались, и начали писать добрые пожелания исполнительнице. Им показалось, сегодня отмечает день рождения именно она. Другие же и вовсе назвали народного артиста РФ наёмным танцором из коллектива Лободы. По их мнению, её уровень популярности намного выше, нежели у именинника.

Тем не менее, многие всё же присоединились к добрым словам, сказанным певицей. Они выразили благодарность Николаю Баскову за его творчество и пожелали многих лет эстрадного успеха. За короткий срок публикация набрала более 50 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:14

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