Кошка помогла своей хозяйке обнаружить рак груди на ранней стадии





Женщина сообщила, что ее кошка начала вести себя очень странно и постоянно ложилась на грудь хозяйке. Также она рассказала, что до этого Мисси не проявляла особой ласки к людям и такое поведение совершено не типично для нее. Женщина решила прислушаться к своим ощущениям и почувствовала боль в груди. Жительница города Ньюкасл немедленно обратилась к врачам, которые обнаружили в ее тканях предраковые клетки. Вскоре прошла операция по их удалению.Спустя несколько лет Мисси начала вести себя также, и женщина не стала долго ждать, а поспешила пройти обследование. Специалистами была обнаружена ранняя стадия рака груди, и женщине пришлось провести операцию по удалению молочных желез.