Кошка помогла своей хозяйке обнаружить рак груди на ранней стадии
Жительница города Ньюкасл рассказала, что ее кошка по кличке Мисси помогла ей обнаружить рак груди на ранней стадии. Доктора признались, что если бы не домашний питомец, заболевание могли бы не заметить на протяжении еще нескольких месяцев.
Женщина сообщила, что ее кошка начала вести себя очень странно и постоянно ложилась на грудь хозяйке. Также она рассказала, что до этого Мисси не проявляла особой ласки к людям и такое поведение совершено не типично для нее. Женщина решила прислушаться к своим ощущениям и почувствовала боль в груди. Жительница города Ньюкасл немедленно обратилась к врачам, которые обнаружили в ее тканях предраковые клетки. Вскоре прошла операция по их удалению.
Спустя несколько лет Мисси начала вести себя также, и женщина не стала долго ждать, а поспешила пройти обследование. Специалистами была обнаружена ранняя стадия рака груди, и женщине пришлось провести операцию по удалению молочных желез.
Женщина сообщила, что ее кошка начала вести себя очень странно и постоянно ложилась на грудь хозяйке. Также она рассказала, что до этого Мисси не проявляла особой ласки к людям и такое поведение совершено не типично для нее. Женщина решила прислушаться к своим ощущениям и почувствовала боль в груди. Жительница города Ньюкасл немедленно обратилась к врачам, которые обнаружили в ее тканях предраковые клетки. Вскоре прошла операция по их удалению.
Спустя несколько лет Мисси начала вести себя также, и женщина не стала долго ждать, а поспешила пройти обследование. Специалистами была обнаружена ранняя стадия рака груди, и женщине пришлось провести операцию по удалению молочных желез.
В мире
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:00