Эти продукты диетологи не советуют употреблять пожилым людям





По словам экспертов, из-за таких изменений рекомендуется отказаться от всей острой пищи, включая специи, чеснок, добавки и соусы. Кроме того, не рекомендуется употреблять жирную пищу с плотной структурой. В список также попали орехи, которые лучше заменить ореховой пастой из-за ее неплотной консистенции.Многие пенсионеры по привычке продолжают питаться той пищей, которую употребляли большую часть жизни. Из-за этого они начинают страдать от гастрита, расстройств пищеварительного тракта, язвенных болезней и других недугов желудка. И лучше заранее побеспокоиться о собственном здоровье, чтобы избежать серьезных последствий, отмечают специалисты.