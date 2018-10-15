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Эти продукты диетологи не советуют употреблять пожилым людям

Авторитетные врачи-диетологи назвали продукты, от которых стоит отказаться пожилым людям. После 60 лет в желудочно-кишечном тракте начинают происходить возрастные изменения: уменьшается скорость пищеварения, понижается объем желудочного сока и меняется концентрация ферментов в нем, поэтому «тяжелую» пищу становится труднее переваривать.

Эти продукты диетологи не советуют употреблять пожилым людям

По словам экспертов, из-за таких изменений рекомендуется отказаться от всей острой пищи, включая специи, чеснок, добавки и соусы. Кроме того, не рекомендуется употреблять жирную пищу с плотной структурой. В список также попали орехи, которые лучше заменить ореховой пастой из-за ее неплотной консистенции.

Многие пенсионеры по привычке продолжают питаться той пищей, которую употребляли большую часть жизни. Из-за этого они начинают страдать от гастрита, расстройств пищеварительного тракта, язвенных болезней и других недугов желудка. И лучше заранее побеспокоиться о собственном здоровье, чтобы избежать серьезных последствий, отмечают специалисты.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:40

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