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Раскрыты некоторые особенности Alfa Romeo Castello

Сетевые источники раскрыли некоторые особенности Alfa Romeo Castello. Новая машина получит платформу, использующуюся для постройки модели Stelvio.

Раскрыты некоторые особенности Alfa Romeo Castello

Дизайн кроссовера итальянский бренд, задавшись целью сэкономить на производственных затратах, тоже позаимствует у других автомобилей. Модель Castello длиной 4 м 90 см, предположительно, появится на рынке в вариантах с 2,0-литровым бензиновым двигателем на 280 л. с., а также с 2,2-литровым «дизелем» на 210 л. с. В ТОП-конфигурации машины не исключается присутствие гибридной силовой установки.

Дебют Castello марки Alfa Romeo ожидается во втором полугодии 2019 года. В продажу итальянский кроссовер может поступить в начале 2020-го.



 
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Авто
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 12:24

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