Раскрыты некоторые особенности Alfa Romeo Castello





Дизайн кроссовера итальянский бренд, задавшись целью сэкономить на производственных затратах, тоже позаимствует у других автомобилей. Модель Castello длиной 4 м 90 см, предположительно, появится на рынке в вариантах с 2,0-литровым бензиновым двигателем на 280 л. с., а также с 2,2-литровым «дизелем» на 210 л. с. В ТОП-конфигурации машины не исключается присутствие гибридной силовой установки.Дебют Castello марки Alfa Romeo ожидается во втором полугодии 2019 года. В продажу итальянский кроссовер может поступить в начале 2020-го.