Раскрыты некоторые особенности Alfa Romeo Castello
Сетевые источники раскрыли некоторые особенности Alfa Romeo Castello. Новая машина получит платформу, использующуюся для постройки модели Stelvio.
Дизайн кроссовера итальянский бренд, задавшись целью сэкономить на производственных затратах, тоже позаимствует у других автомобилей. Модель Castello длиной 4 м 90 см, предположительно, появится на рынке в вариантах с 2,0-литровым бензиновым двигателем на 280 л. с., а также с 2,2-литровым «дизелем» на 210 л. с. В ТОП-конфигурации машины не исключается присутствие гибридной силовой установки.
Дебют Castello марки Alfa Romeo ожидается во втором полугодии 2019 года. В продажу итальянский кроссовер может поступить в начале 2020-го.
Дизайн кроссовера итальянский бренд, задавшись целью сэкономить на производственных затратах, тоже позаимствует у других автомобилей. Модель Castello длиной 4 м 90 см, предположительно, появится на рынке в вариантах с 2,0-литровым бензиновым двигателем на 280 л. с., а также с 2,2-литровым «дизелем» на 210 л. с. В ТОП-конфигурации машины не исключается присутствие гибридной силовой установки.
Дебют Castello марки Alfa Romeo ожидается во втором полугодии 2019 года. В продажу итальянский кроссовер может поступить в начале 2020-го.
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Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 12:24