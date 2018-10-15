В Кенсингтонском дворце подтвердили беременность Меган Маркл, супруги принца Гарри





В официальном заявлении говорится о том, что герцог и герцогиня Сассекские рады сообщить, что скоро они станут родителями. Ожидается, что их первенец появится на свет в 2019 году. Стоит отметить, что о беременности Меган Маркл начали говорить практически сразу после свадьбы, состоявшейся 19 мая.Однако в течение последнего месяца внимательные журналисты заметили в фигуре супруги принца Гарри произошли некоторые изменения, в связи с этим слухи о скором прибавлении в королевском семействе не утихали. Меган Маркл всё чаще стала появляться на публике в одежде свободного покроя, а в конце сентября у герцогини немного изменилась причёска, это поклонников окончательно убедило, что она находится в положении.