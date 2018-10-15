АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Экс-участница «Дома-2» Мариана Петря угодила в СИЗО на месяц

Многие зрители телепроекта «Дом-2» запомнили Мариану Петрю как девушку, которая беспардонно влезла в отношения Валеры и Таты Блюменкрац, пытающихся спасти свою семью от развода.

Несколько дней назад девушка покинула периметр, заявив, что дома у нее появились очень срочные дела, которые не могут ждать. Она так и не смогла создать с женатым мужчиной пару, поскольку он перестал отвечать ей взаимностью на любое проявление чувств, хоть и испытывал к ней симпатию.

Экс-участница «Дома-2» Мариана Петря угодила в СИЗО на месяц

После своего ухода Мариана дала интервью, в котором призналась, что до реалити-шоу ее жизнь была насыщенна различными событиями, причем далеко не всеми она может гордиться. Так, к примеру, она рассказала, что был такой период, когда она целый месяц провела в СИЗО за границей.

По ее словам, в 18 лет ей захотелось навестить тетю в Риме. Бывшей звезде телестройки настолько сильно там понравилось, что когда она вернулась домой, то отпросилась у родителей и полетела обратно в Италию, где через пару месяцев познакомилась с симпатичным мальчиком-албанцем.

Экс-участница «Дома-2» Мариана Петря угодила в СИЗО на месяц

Отношения ребят развивались очень быстро, ведь через короткое время они съехались и начали жить с его родителями. Все было прекрасно, пока спустя полгода Петря не узнала, что возлюбленный торгует наркотиками, а его родные об этом знают и не препятствуют этому.

Девушка призналась, что сильно любила парня, поэтому прикрывала его и относилась ко всему, как к обычной работе. Однако через полтора года полиция обо всем узнала и арестовала ребят, в квартире которых при обыске были обнаружены запрещенные препараты.

Экс-участница «Дома-2» Мариана Петря угодила в СИЗО на месяц

«Вскоре меня оправдали, потому что я была ни при чем. Ведь это он торговал, а не я. Через месяц меня выпустили, все это время я находилась в СИЗО, пока шел суд. Рада, что в итоге все закончилось хорошо», - рассказала Мариана.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Возможно меня ждет очень сложная операция - было
Борис Корчевников стал крестным отцом
Третья мировая война может начаться в космосе
Пигмент из Древнего Египта пригодился в
Смартфон ZTE Axon 7 после обновления Android
Раскрыты некоторые особенности Alfa Romeo Castello
Певица Ариана Гранде рассталась с женихом-комиком
Дмитрий Тарасов в первом браке задолжал по
Лобода поздравила Баскова с днём рождения,
В Кенсингтонском дворце подтвердили беременность
Экс-участница «Дома-2» Мариана Петря угодила в
Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite в ноябре представят за
Дональд Трамп проговорился о предоставлении
Актер Сергей Безруков показал фото «глубоко»
Младшая дочь Ксении Бородиной поцарапала нос в
Бойфренд звезды «Дома-2» Леры Фрост - Саша Шарыго
Названы 7 вызывающих бессонницу продуктов и
На Луне обнаружили «сельскохозяйственные угодья»
Le Figaro: Во Франции за рэкет задержаны более 20
В Сети появился тизер Lenovo S5 Pro
Дмитрий Дмитренко просит ведущих вернуть в
«Моя Полюшка»: Супруг Полины Гагариной рассказал
Смартфон LG V35 ThinQ на Amazon можно приобрести
Ученые дали совет, как правильно питаться при
В день рождения Баскова были подобраны интересные
Skoda в 2020 году выпустит конкурента для Nissan
Юрий Стоянов был спешно госпитализирован
12 человек пострадали в массовом ДТП на трассе
Представлен ТОП-5 смартфонов с завышенной
Названы пять дешевых, но опасных для здоровья
Просмотреть все новости