Экс-участница «Дома-2» Мариана Петря угодила в СИЗО на месяц

«Вскоре меня оправдали, потому что я была ни при чем. Ведь это он торговал, а не я. Через месяц меня выпустили, все это время я находилась в СИЗО, пока шел суд. Рада, что в итоге все закончилось хорошо», - рассказала Мариана.





Несколько дней назад девушка покинула периметр, заявив, что дома у нее появились очень срочные дела, которые не могут ждать. Она так и не смогла создать с женатым мужчиной пару, поскольку он перестал отвечать ей взаимностью на любое проявление чувств, хоть и испытывал к ней симпатию.После своего ухода Мариана дала интервью, в котором призналась, что до реалити-шоу ее жизнь была насыщенна различными событиями, причем далеко не всеми она может гордиться. Так, к примеру, она рассказала, что был такой период, когда она целый месяц провела в СИЗО за границей.По ее словам, в 18 лет ей захотелось навестить тетю в Риме. Бывшей звезде телестройки настолько сильно там понравилось, что когда она вернулась домой, то отпросилась у родителей и полетела обратно в Италию, где через пару месяцев познакомилась с симпатичным мальчиком-албанцем.Отношения ребят развивались очень быстро, ведь через короткое время они съехались и начали жить с его родителями. Все было прекрасно, пока спустя полгода Петря не узнала, что возлюбленный торгует наркотиками, а его родные об этом знают и не препятствуют этому.Девушка призналась, что сильно любила парня, поэтому прикрывала его и относилась ко всему, как к обычной работе. Однако через полтора года полиция обо всем узнала и арестовала ребят, в квартире которых при обыске были обнаружены запрещенные препараты.