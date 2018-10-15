Дональд Трамп проговорился о предоставлении Украине наступательного оружия
Дональд Трамп в интервью каналу CBS заявил о своей «очень жесткой» позиции по отношению к России. Президент США обмолвился, что это заставило его предоставить Украине «наступательное вооружение».
Заявление Трампа расходится с официальной информацией Вашингтона, согласно которой предоставляемое Киеву оружие носит исключительно оборонительный характер. Украина придерживается той же позиции, называя противотанковый ракетный комплекс Javelin, полученный от США, средством защиты.
Намекнув на предоставление украинской стороне «наступательного вооружения», американский президент добавил, что предыдущий глава США не решился бы на подобный шаг. Его предшественник вместо оружия, отправил бы «одеяла и подушки» (Трамп так назвал гуманитарную помощь), пишет издание «Слово и Дело».
Заявление Трампа расходится с официальной информацией Вашингтона, согласно которой предоставляемое Киеву оружие носит исключительно оборонительный характер. Украина придерживается той же позиции, называя противотанковый ракетный комплекс Javelin, полученный от США, средством защиты.
Намекнув на предоставление украинской стороне «наступательного вооружения», американский президент добавил, что предыдущий глава США не решился бы на подобный шаг. Его предшественник вместо оружия, отправил бы «одеяла и подушки» (Трамп так назвал гуманитарную помощь), пишет издание «Слово и Дело».
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Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 11:41