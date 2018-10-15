АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Бойфренд звезды «Дома-2» Леры Фрост - Саша Шарыго оказался женат

В последнее время имя 24-летнего Александра Шарыго начало слишком часто появляться в СМИ и различных телевизионных ток-шоу. Так, к примеру, сначала его обвиняли в нападении и избиении модели Анны Лисовой, но после нескольких месяцев, проведенных за решеткой, адвокаты сумели доказать его невиновность.

Спустя какое-то время парня снова начали упоминать в новостях, поскольку он закрутил роман с популярной экс-участницей телепроекта «Дом-2» Валерией Фрост и даже познакомил ее со своими состоятельными родителями, давая понять, что имеет серьезные намерения.

Бойфренд звезды «Дома-2» Леры Фрост - Саша Шарыго оказался женат

Однако буквально на днях стало известно о том, что Саша на самом деле официально женат. Его супругой оказалась 29-летняя Наталья Прокофьева, воспитывающая двух дочерей, одна из которых родилась 9 месяцев назад.

Судя по паспорту девушки, ее брак с Шарыго был зарегистрирован 21 октября 2017 года, но так и не был расторгнут.

Бойфренд звезды «Дома-2» Леры Фрост - Саша Шарыго оказался женат

«Я являюсь женой Александра Шарыго. У нас есть маленькая дочь, и Саша просто замечательный отец. Мы официально не разведены и пока не собираемся заниматься этим вопросом. Все наше внимание сосредоточено на воспитании дочери. Об алиментах речи тоже не идет», - рассказала она в интервью.

Выходит, что несмотря на брак, молодой человек состоит в отношениях с Лерой и не скрывает этого. Ребята регулярно публикуют в соцсетях совместные фотографии, демонстрируют свои чувства в общественных местах, а также признаются друг другу в любви.

Бойфренд звезды «Дома-2» Леры Фрост - Саша Шарыго оказался женат

Стоит отметить, что Фрост очень счастлива рядом с новым избранником и знает, что у него есть ребенок, а вот об официальной супруге слышит впервые.

Бойфренд звезды «Дома-2» Леры Фрост - Саша Шарыго оказался женат

Однако Наталья слова Валерии отрицает. По ее мнению, девушка хоть была и не первой после их с Александром расставания, но все равно поступила очень непорядочно.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дональд Трамп проговорился о предоставлении
Актер Сергей Безруков показал фото «глубоко»
Младшая дочь Ксении Бородиной поцарапала нос в
Бойфренд звезды «Дома-2» Леры Фрост - Саша Шарыго
Названы 7 вызывающих бессонницу продуктов и
На Луне обнаружили «сельскохозяйственные угодья»
Le Figaro: Во Франции за рэкет задержаны более 20
В Сети появился тизер Lenovo S5 Pro
Дмитрий Дмитренко просит ведущих вернуть в
«Моя Полюшка»: Супруг Полины Гагариной рассказал
Смартфон LG V35 ThinQ на Amazon можно приобрести
Ученые дали совет, как правильно питаться при
В день рождения Баскова были подобраны интересные
Skoda в 2020 году выпустит конкурента для Nissan
Юрий Стоянов был спешно госпитализирован
12 человек пострадали в массовом ДТП на трассе
Представлен ТОП-5 смартфонов с завышенной
Названы пять дешевых, но опасных для здоровья
Новый внедорожник Lincoln Aviator покажут в
Род Стюарт признался, что у него онкология
Ксения Собчак в Instagram показала фотосессию в
Новейший ледокол «Лидер» обойдется России в 99
У Екатерины Вилковой украли около полумиллиона
Операционной системе Android угрожает новый
Проект «Замуж за Бузову» разочаровал большинство
В России отзывают спортивные седаны BMW М5
Япония планирует создать постоянную военную базу
Юная модель: Дочь Ани Лорак дебютировала на
Новый телескоп NASA обнаружил экзопланету
Бывший муж Ольги Бузовой высказался по делу
Просмотреть все новости