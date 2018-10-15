Бойфренд звезды «Дома-2» Леры Фрост - Саша Шарыго оказался женат

«Я являюсь женой Александра Шарыго. У нас есть маленькая дочь, и Саша просто замечательный отец. Мы официально не разведены и пока не собираемся заниматься этим вопросом. Все наше внимание сосредоточено на воспитании дочери. Об алиментах речи тоже не идет», - рассказала она в интервью.





Спустя какое-то время парня снова начали упоминать в новостях, поскольку он закрутил роман с популярной экс-участницей телепроекта «Дом-2» Валерией Фрост и даже познакомил ее со своими состоятельными родителями, давая понять, что имеет серьезные намерения.Однако буквально на днях стало известно о том, что Саша на самом деле официально женат. Его супругой оказалась 29-летняя Наталья Прокофьева, воспитывающая двух дочерей, одна из которых родилась 9 месяцев назад.Судя по паспорту девушки, ее брак с Шарыго был зарегистрирован 21 октября 2017 года, но так и не был расторгнут.Выходит, что несмотря на брак, молодой человек состоит в отношениях с Лерой и не скрывает этого. Ребята регулярно публикуют в соцсетях совместные фотографии, демонстрируют свои чувства в общественных местах, а также признаются друг другу в любви.Стоит отметить, что Фрост очень счастлива рядом с новым избранником и знает, что у него есть ребенок, а вот об официальной супруге слышит впервые.Однако Наталья слова Валерии отрицает. По ее мнению, девушка хоть была и не первой после их с Александром расставания, но все равно поступила очень непорядочно.