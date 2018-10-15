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Ученые научили квадрокоптер не падать после потери одного пропеллера

В Делфтском техническом университете (Technische Universiteit Delft, Нидерланды) инженеры разработали систему, позволяющую квадрокоптеру оставаться в воздухе после поломки одного винта. Современные квадрокоптеры после поломки пропеллера обычно сразу теряют ориентацию в пространстве, из-за чего происходит падение устройства.

Ученые научили квадрокоптер не падать после потери одного пропеллера

Новая система позволяет квадрокоптеру сохранять равновесие, распределяя нагрузку на функционирующие пропеллеры, исходя из данных, полученных от акселерометра и гироскопа.


По словам техников, если у такого квадрокоптера произойдет отказ пропеллера, он начнет вращаться в воздухе, а потом медленно садиться в то место, куда укажет ему оператор. При этом система будет эффективно работать как в безветренную погоду, так и при шквалистых порывах.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:40

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