Ученые научили квадрокоптер не падать после потери одного пропеллера
В Делфтском техническом университете (Technische Universiteit Delft, Нидерланды) инженеры разработали систему, позволяющую квадрокоптеру оставаться в воздухе после поломки одного винта. Современные квадрокоптеры после поломки пропеллера обычно сразу теряют ориентацию в пространстве, из-за чего происходит падение устройства.
Новая система позволяет квадрокоптеру сохранять равновесие, распределяя нагрузку на функционирующие пропеллеры, исходя из данных, полученных от акселерометра и гироскопа.
По словам техников, если у такого квадрокоптера произойдет отказ пропеллера, он начнет вращаться в воздухе, а потом медленно садиться в то место, куда укажет ему оператор. При этом система будет эффективно работать как в безветренную погоду, так и при шквалистых порывах.
Новая система позволяет квадрокоптеру сохранять равновесие, распределяя нагрузку на функционирующие пропеллеры, исходя из данных, полученных от акселерометра и гироскопа.
По словам техников, если у такого квадрокоптера произойдет отказ пропеллера, он начнет вращаться в воздухе, а потом медленно садиться в то место, куда укажет ему оператор. При этом система будет эффективно работать как в безветренную погоду, так и при шквалистых порывах.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:40