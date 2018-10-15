Ученые научили квадрокоптер не падать после потери одного пропеллера





Новая система позволяет квадрокоптеру сохранять равновесие, распределяя нагрузку на функционирующие пропеллеры, исходя из данных, полученных от акселерометра и гироскопа.По словам техников, если у такого квадрокоптера произойдет отказ пропеллера, он начнет вращаться в воздухе, а потом медленно садиться в то место, куда укажет ему оператор. При этом система будет эффективно работать как в безветренную погоду, так и при шквалистых порывах.