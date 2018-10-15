На Луне обнаружили «сельскохозяйственные угодья»





Они выглядят как прямоугольники зеленоватого оттенка и напоминают обрабатываемые земельные участки, запечатленные с высоты. Уфологи, как и некоторые интернет-пользователи, поддерживающие теорию существования инопланетян, убеждены, что темная сторона Луны заселена.На невидимой с Земли части спутника, всегда вызывающей повышенный интерес, якобы могут находиться поселения представителей внеземных цивилизаций и поля, возделываемые ими.«Сельскохозяйственные участки», замеченные конспирологами на поверхности Луны, как считают некоторые исследователи, могут оказаться чем-то иным. Однако их видимое искусственное происхождение заставляет задуматься. Скептики же вовсе заявили, что уфологи показали изображения, созданные после дополнительной обработки спутниковых снимков.