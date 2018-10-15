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На Луне обнаружили «сельскохозяйственные угодья»

Создатели конспирологического YouTube-канала «Disclose Screen» рассказали подписчикам о сенсационном открытии. Как утверждают уфологи, на спутниковых фото темной стороны Луны им удалось рассмотреть «сельскохозяйственные угодья», расположенные в кратерах Селены.

На Луне обнаружили «сельскохозяйственные угодья»

Они выглядят как прямоугольники зеленоватого оттенка и напоминают обрабатываемые земельные участки, запечатленные с высоты. Уфологи, как и некоторые интернет-пользователи, поддерживающие теорию существования инопланетян, убеждены, что темная сторона Луны заселена.

На Луне обнаружили «сельскохозяйственные угодья»

На невидимой с Земли части спутника, всегда вызывающей повышенный интерес, якобы могут находиться поселения представителей внеземных цивилизаций и поля, возделываемые ими.


«Сельскохозяйственные участки», замеченные конспирологами на поверхности Луны, как считают некоторые исследователи, могут оказаться чем-то иным. Однако их видимое искусственное происхождение заставляет задуматься. Скептики же вовсе заявили, что уфологи показали изображения, созданные после дополнительной обработки спутниковых снимков.



 
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Наука
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 11:17

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