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Le Figaro: Во Франции за рэкет задержаны более 20 выходцев из Чечни

Во Франции полицией были задержаны более 20 выходцев из Чечни. Чеченцев арестовали за рэкет, об этом сообщает издание Le Figaro.

Le Figaro: Во Франции за рэкет задержаны более 20 выходцев из Чечни

Сообщается, что в департаменте Сен-Сен-Дени была проведена спецоперация. 23 задержанным вменяется рэкет: якобы выходцы из Чечни собирали по 200 евро с каждого человека следующего из Польши, Украины или Молдавии, за право отправится в Париж. Предположительно месячный доход подозреваемых мог быть на уровне 200 тысяч евро. Также отмечается, что среди задержанных были и чеченцы, представляющие угрозу госбезопасности Франции. Но в настоящее время нет информации, что подозреваемые в рэкете могут быть связаны с террористическими объединениями.

Посольство Российской Федерации в Париже отреагировало на данное сообщения, и поскольку оно было получено из СМИ, дипломаты проверяют правдивость информации о задержании выходцев из Чечни.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:06

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