Le Figaro: Во Франции за рэкет задержаны более 20 выходцев из Чечни





Сообщается, что в департаменте Сен-Сен-Дени была проведена спецоперация. 23 задержанным вменяется рэкет: якобы выходцы из Чечни собирали по 200 евро с каждого человека следующего из Польши, Украины или Молдавии, за право отправится в Париж. Предположительно месячный доход подозреваемых мог быть на уровне 200 тысяч евро. Также отмечается, что среди задержанных были и чеченцы, представляющие угрозу госбезопасности Франции. Но в настоящее время нет информации, что подозреваемые в рэкете могут быть связаны с террористическими объединениями.Посольство Российской Федерации в Париже отреагировало на данное сообщения, и поскольку оно было получено из СМИ, дипломаты проверяют правдивость информации о задержании выходцев из Чечни.