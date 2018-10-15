Дмитрий Дмитренко просит ведущих вернуть в конкурс «Человек года» Ольгу и Алену Рапунцель





Ходят слухи, что такие как Виктор Литвинов, Алексей Купин, Роман Капаклы, Марина Африкантова и Алиана Устиненко специально настроили коллектив против семейства Рапунцель, дабы избавиться от сильных соперников и пропустить в полуфинал более слабых, чтобы в конечном итоге получить благодаря им гарантированное место в финале, поскольку зрители не будут отдавать свои голоса за нерейтинговых участников.Так, вчера в городских квартирах прошел последний отборочный тур, в котором Оля и Дима обвинили Витю в сговоре с другими ребятами, которые против них проголосовали. Молодой человек обратился к ведущим, заявив, что на данный момент в конкурсе нет здоровой конкуренции и сразу видно, кто пройдет в финал. Он попросил вернуть жену и ее сестру, дабы появилась здоровая конкуренция. По его мнению, это будет справедливо, и поклонники реалити-шоу останутся довольны.Стоит отметить, что зрители телестройки действительно согласны с мнением молодого человека, поскольку несмотря на все минусы сестер, именно они в этом году больше остальных достойны выиграть квартиру, получив звание «Человека года».