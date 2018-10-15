В США найден древнейший гриб весом 400 тонн





По первоначальной оценке исследователей, масса гриба составляла около 100 тонн. Генетические тесты образцов из древней грибницы, обнаруженной в лесу около Кристал-Фоллза в штате Мичиган, позволили специалистам получить более точную информацию о находке возрастом примерно 2500 лет.Клетки гриба, занимавшего площадь до 3,70 кв. км, оказались практически идентичными. За долгий период развития появилось всего 163 вида мутации среди 100 млн пар нуклеотидов. Гриб весил порядка 400 тонн, что в два раза превышает массу крупнейшего из китов.В 1998 году на территории штата Орегон обнаружили еще одну грибницу, превосходящую по размерам и возрасту «мичиганскую» находку. Опенок темный занимал 9,65 кв. км, и, по оценке ученых, ему – около 8500 лет.