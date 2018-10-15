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Борис Корчевников стал крестным отцом

Борис Корчевников опубликовал на своей странице в Instagram фотографии, на которых он запечатлен вместе с младенцем. Своим подписчикам телеведущий сообщил, что стал крестным отцом.

Борис Корчевников стал крестным отцом

Недавно Борис Корчевников на передаче "Судьба человека" заявил, что в скором времени собирается стать отцом. А накануне на его странице в Instagram появились снимки, на которых знаменитость запечатлен с маленьким ребенком на руках. В комментарии к фотографиям телеведущий написал, что стал крестным отцом, и считает это настоящим чудом. Также Борис Корчевников поздравил родителей младенца с этим счастливым событием.

Борис Корчевников стал крестным отцом

Подписчики телеведущего не заставили себя долго ждать и начали писать в комментариях, что знаменитости пора уже и своих детей иметь. Некоторых пожелали малышу счастья и здоровья. Не обошлось и без недоброжелателей, которые посчитали, что таинство должно быть тайным, и Борису Корчевникову не стоило выставлять снимки на показ.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00

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