Борис Корчевников стал крестным отцом





Недавно Борис Корчевников на передаче "Судьба человека" заявил, что в скором времени собирается стать отцом. А накануне на его странице в Instagram появились снимки, на которых знаменитость запечатлен с маленьким ребенком на руках. В комментарии к фотографиям телеведущий написал, что стал крестным отцом, и считает это настоящим чудом. Также Борис Корчевников поздравил родителей младенца с этим счастливым событием.Подписчики телеведущего не заставили себя долго ждать и начали писать в комментариях, что знаменитости пора уже и своих детей иметь. Некоторых пожелали малышу счастья и здоровья. Не обошлось и без недоброжелателей, которые посчитали, что таинство должно быть тайным, и Борису Корчевникову не стоило выставлять снимки на показ.