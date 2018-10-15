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Смартфон ZTE Axon 7 после обновления Android начинает хуже работать

После установки обновления Android пользователи смартфона ZTE Axon 7 сообщили о нестабильной работе устройства. Телефон нагревается, приложения часто вылетают с ошибкой, и появились проблемы с качеством связи.

Смартфон ZTE Axon 7 после обновления Android начинает хуже работать

Смартфон ZTE Axon 7 является одним из самых популярных устройств компании. Разработчики регулярно выпускают для него обновления, а не так давно прошел бета-тест прошивки для ZTE Axon 7 на базе операционной системы Android 8.0 Oreo. Уже тогда были обнаружены многочисленные проблемы, о которых тестеры сообщили разработчикам.

С выходом общедоступного обновления исчезла часть ошибок, но на их место пришли новые проблемы. Кроме того, пользователи ZTE Axon 7 ждали обновление, потому что в нем должна была появиться поддержка Daydream VR, но и ее не оказалось. Сейчас владельцам ZTE Axon 7 рекомендуют не спешить с установкой обновления, пока проблемы не будут решены.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:40

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